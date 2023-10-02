شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تقدم 14 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بالسلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويترز

أفادت وزارة الدفاع الدنماركية، الاثنين، بأن كوبنهاجن ستسهم بمئة مليون كرونة دنماركية (14.1 مليون دولار) في طلب أوروبي مشترك بشأن الذخيرة بموجب مشروع للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، الجمعة: إن سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت ذخيرة لإيصال قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً إلى أوكرانيا، وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان: «مع إلغاء التحفظ الدفاعي للاتحاد الأوروبي العام الماضي، لدى الدنمارك فرصة للمشاركة بشكل كامل في التعاون الدفاعي الأوروبي الذي يشمل وكالة الدفاع الأوروبية». وقالت الوزارة الدنماركية: إن من المتوقع تسليم الذخيرة خلال عام 2024.