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التربية تتوعد المدارس بالمحاسبة حال خطت هذه الخطوة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزارة التربية توجه بمنع الادارات المدرسية مطالبة الطلبة والتلاميذ شراء الكتب المنهجية من الاسواق وتتوعد بمحاسبة المدارس المخالفة"، مؤكدة ان "عملية توزيع الكتب وطباعتها ستستمر لحين تسليم جميع الطلبة والتلاميذ".

وأوعزت، "بتشكيل لجان متابعة من قبل المفتش التربوي والابلاغ عن اي حالة مماثلة مع الابتعاد عن اثقال كاهل الاهالي بالطلبات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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