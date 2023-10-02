انت الان تتابع خبر مسؤول امني ينجو من هجوم إرهابي في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر محلي، إن "الهجوم استهدف موكب قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش بالقرب من مبنى السلطة المحلية في زنجبار، عاصمة محافظة أبين".

وأكد المصدر "نجاة المسؤول الأمني الرفيع الذي يقود القوات الخاصة في عدن، أبين، لحج، الضالع، فيما أصيب 5 جنود من مرافقيه بإصابات مختلفة".



وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين نشر فرق البحث والتحري وفرض طوق أمني عقب الهجوم".

وأكد رئيس عمليات حزام أبين العقيد محمود الكلدي أن التفجير يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيرا إلى أن قواته عملت في تأمين موقع التفجير ومنعت المواطنين من الوصول إليه، وجاري التعامل مع أي حوادث إرهابية محتملة.

وأشار إلى أن "وحدات الحزام الأمني في أبين هرعت فور حدوث التفجير ومنعت اقتراب المواطنين، وسيطرت على الموقف، مشيرا إلى أن الإرهابيين فشلوا في تحقيق مخططاتهم".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تجري بمساعدة فرق البحث والتحري بإدارة أمن محافظة أبين، تحقيقا لكشف خيوط الحادث الإرهابي الجبان".

وتشكل الهجمات تصعيدا خطيرا لتنظيم القاعدة منذ اغتياله قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد في أغسطس/آب الماضي بهجوم بعبوات ناسفة استهدف موكبه في مديرية مودية شرقي المحافظة المطلة على بحر العرب.

وصعد تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن، رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي وذلك ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.

