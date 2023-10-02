انت الان تتابع خبر فاران: اليونايتد قادر على الفوز بدوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال فاران في المؤتمر الصحفي لمباراة جلطة سراي: "فريق مانشستر يونايتد هذا جيد بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا، ما زلت أعتقد أننا قادرون على التنافس مع أفضل الفرق في العالم".
واضاف: "المنافسة تُحسم بناءً على التفاصيل وعليك أن تكون فعالاً للفوز بها. علينا أن نكون فعالين أمام المرمى، هذا هو الواقع. لدينا الجودة في الفريق للفوز بها، لكن علينا أن نتحسن".
واضاف: "المنافسة تُحسم بناءً على التفاصيل وعليك أن تكون فعالاً للفوز بها. علينا أن نكون فعالين أمام المرمى، هذا هو الواقع. لدينا الجودة في الفريق للفوز بها، لكن علينا أن نتحسن".