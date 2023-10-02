بوتين: العلاقات الروسية الصينية تتطور بروح من الشراكة الشاملة

موسكو ـ د.ب.أ:هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى التفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين.

ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، قال بوتين في برقية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: “العلاقات بين روسيا والصين تتطور بروح من الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. وتتعاون موسكو وبكين بشكل مثمر في جميع المجالات، وتنسقان جهودهما بكفاءة فيما يتعلق بالشؤون الدولية”.

وقال بوتين: “أثق في أن مباحثاتنا المقبلة خلال المنتدى الدولي حزام واحد طريق واحد: سوف تسهل مواصلة التوسع للنطاق الكامل للعلاقات الروسية الصينية البناءة بما يعود بالنفع على شعبينا الصديقين وبما يضمن تحقيق السلامة والاستقرار في القارة الأوراسية والعالم بأسره”.

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