شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم أنقرة.. تركيا تحتجز 20 مشتبهًا بهم في التفجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت قوات الأمن التركية 20 شخصا يشتبه بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع أمس الأحد في العاصمة أنقرة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن المشتبه فيهم احتجزوا في إسطنبول ومحافظة كيركالي بشرق أنقرة.

حزب العمال الكردستاني

وقال حزب العمال الكردستاني إنه يقف وراء الهجوم الذي وقع أمس الأحد، وفجر خلاله أحد المعتدين نفسه أمام مدخل وزارة الداخلية وتوفي آخر برصاص الشرطة.

وأصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بعد الانفجار.

وأعلنت وزارة الداخلية مصادرة أسلحة وذخيرة خلال عمليات تفتيش أمنية اليوم الإثنين، كما نفذت الطائرات الحربية التركية غارات ضد ما يُزعم انها مواقع للمسلحين الأكراد في شمالي العراق ليل الأحد.

الأراضي التركية

وأوضحت الوزارة أنها "حيدت عددا كبيرا من الإرهابيين"، وأكدت وكالة أنباء الفرات التابعة لحزب العمال الكردستاني الهجمات وأشارت إلى أنه لا يوجد معلومات مبدئية عن الإصابات.

يُشار إلى أن تركيا تشن هجمات شمالي العراق تستهدف حزب العمال الكردستاني في إطار عملية مخلب القفل التي انطلقت في شهر أبريل العام الماضي، وذلك ردا على عمليات الحزب العسكرية في الأراضي التركية.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص "مدنيون وعسكريون" خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.