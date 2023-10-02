"مركز الملك سلمان" دشن مشروع توزيع التمور بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"

اعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" في بيان، انه "دشن بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023، على ان يشمل اكثر من 300 الف مستفيد من مختلف الجنسيات ( لبنانيين وسوريين وفلسطينيين).

من جهة اخرى، يواصل مشروع "مخبز الامل" الخيري المرحلة الرابعة في ‏شمال لبنان، بتوزيع 25 الف ربطة خبز يوميا للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية، بدعم من المركز وبالتعاون مع الجمعية".