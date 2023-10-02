وفد حركة "أمل" عرض مع الحلبي شؤونا تربوية

استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي وفدا من حركة "أمل"، ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان والمسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك.

وأشار بيان لحركة "أمل"، الى أن "المجتمعين بحثوا في مواضيع عدة أبرزها:

1- الورشة التربوية التي عقدتها لجنة التربية النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي، حيث اكد الطرفان على اهميتها وضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عنها (اساسي - ثانوي - مهني - خاص - جامعة لبنانية) خاصة اقتراحات ومشاريع القوانين.

2- انطلاقة العام الدراسي في كافة القطاعات (عام – مهني – عالي) والاسراع في اصدار قرار "بدل الانتاجية" لكافة القطاعات التعليمية.

3- في موضوع المناهج، اثنى الوفد على جهود وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء. وتم التأكيد على ضرورة تطوير منهجي علمي للمناهج التربوية وفق ما يخدم بناء الإنسان الواعي المتسلح بالقيم والأخلاق والوطنية.

4- في ما يتعلق ببدلات المدارس المستأجرة والمستحقات المالية لأصحابها، اكد الوزير الحلبي أن "المشكلة عامة"، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء، واتخذت اللجنة قرارا بزيادة قيمة الإيجار سبعة أضعاف، لكن بعض أصحاب المباني المستأجرة لم يقبل بذلك وطالب الوزارة بالإخلاء.

وطلب الوفد من الوزير التريث بدراسة طلبات الاخلاء لهذا العام وتجميد كافة القرارات المتعلقة بإقفال المدارس المتعثرة خاصة في ظل عدم توفر البديل لهذه المدارس.

وشدد الوفد على عدم السماح للجمعيات المحلية والدولية بدخول المدارس والثانويات والمهنيات (الرسمية والخاصة) الا بعد اخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة في وزارة التربية، وبعد الاطلاع المسبق على محتويات وتفاصيل كافة الكتب والقصص والالعاب او المنشورات التي تنوي هذه الجمعيات توزيعها".

ولفت البيان الى أن "الوفد شكر وزير التربية على موافقته المبدئية بإعادة افتتاح متوسطة قصرنبا الرسمية وجهوده المبذولة لانطلاق العام الدراسي".