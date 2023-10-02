شكرا لقرائتكم خبر 80% من المخدرات المضبوطة في الأردن متجهة للخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، بأن 80% من المخدارت التي تضبطها بلاده تكون في الغالب ذاهبة إلى دول الخليج.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضبط 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل أرقاما لدول خليجية، إضافة إلى مركبات تحمل أرقاما سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج.

وأشار إلى أن الأردن يفترض أن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.. وفقا لـ»العربية».

وكشف الوزير الأردني في حديث للتلفزيون الأردني أن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدة للتصدير إلى الخارج وبالتحديد لدول الخليج، وأشار إلى ارتفاع في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%.

وأعلن عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي، وإيداعهم إلى القضاء، وشدد على أن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى 378 كلم من الحدود مع سوريا منضبطة من جهة الأردن فقط.

وذكر أن الأردن يتحدث باستمرار مع الجانب السوري بخصوص التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أنهم يستجيبون بالقدر الممكن لهم، لكن قدرتهم على السيطرة على حدودهم في حدودها الدنيا.

وأوضح أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات وأن حماية حدودنا وأراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.

ولمح إلى استخدام وسائل متطورة في تهريب المخدرات، منها الطائرات المسيرة، وتخبئتها في المركبات بأساليب مختلفة، وفي أنواع معينة من الفواكه والخضراوات.