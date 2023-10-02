شكرا لقرائتكم خبر اقتحام مخيم العروب واعتداءات بالضرب على الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، كما اعتقلت فتى خلال المواجهات.
كما أصيب 3 فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بجروح خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على أطراف مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، كما أصيب طفل وامرأة بجروح وسط مدينة الخليل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، مما أدى كذلك لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الفلسطينيين المتواجدين على أبواب الأقصى، بالتزامن مع عملية الاقتحام.
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