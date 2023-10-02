«التعاون الإسلامي» تندد باستفزازات السويديين

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وأكد أمين العام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الذي عبر عنه مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية، والمخصص لحوادث حرق نسخ المصحف.
وجدد دعوة المنظمة السلطات السويدية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذه الأعمال الاستفزازية التي تشكل أعمال كراهية دينية،.
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