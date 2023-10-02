انت الان تتابع خبر تركيا توجه رسالة لمصر بعد تفجير مديرية الامن.. هذا مضمونها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتابع: ممتنون لرد الفعل القوي الفوري لمصر، إثر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مقر المديرية العامة التركية للأمن بالعاصمة.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد 1 أكتوبر الجاري، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.



وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية التركية، عن منفذ الهجوم على المديرية العامة التركية للأمن بالعاصمة أنقرة، وذكرت أنه هو منتسب لحزب العمال الكردستاني، ويدعى حسن أوغوز وشهرته "كنيفار إردال".

كما كشفت وزارة الدفاع التركية عن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تمكنت خلالها من تدمير 20 هدفا تابعا للحزب، وذلك ردا على تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

