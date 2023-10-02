مصر.. السيسي يعلن ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى الثاني عشر منه على مدى ثلاثة أيام.



جاء ذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.



وقال السيسي في كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي (...) في مدة رئاسية جديدة"، داعيا المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتراجعا كبيرا في قيمة الجنيه العملة المحلية وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.



والاثنين الماضي، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وليد حمزة، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالبلاد والذي تقرر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى الثاني عشر منه على مدى ثلاثة أيام.



وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح. وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية.



ويعاني المصريون من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في آب/أغسطس إذ بلغ قرابة 40%. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضا في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريبا.



وبدأ مرشح معارض واحد حملة انتخابية ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن إدانة "الجرائم" التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل.



كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل "سيتيزن لاب" في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.



وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر مؤخرا، وهو ما يحرمه من أي إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.



المصدر: وكالات