بحضور عدد من الرؤساء.. أمير قطر يفتتح معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" تحت شعار "صحراء أفضل، بيئة أفضل".



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار: صحراء خضراء، بيئة أفضل، مساء اليوم (الاثنين)، بموقع المعرض في حديقة البدع بالدوحة".



وحضر حفل الافتتاح، وفق الوكالة، رؤساء الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتنزانيا سامية حسن.



كما شهد الافتتاح رؤساء وزراء العراق محمد شياع السوداني، واليمن معين عبد الملك، ورواندا إدوارد نجيرينتي، وفق المصدر ذاته.



ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قوله خلال حفل الافتتاح، إن "احتضان قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا".



وأعرب رئيس الوزراء القطري عن تطلع بلاده خلال المعرض إلى "مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة، بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز".



ودعا إلى "تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده فيه احترام الإنسان لأخيه الإنسان، واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة".



ومعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" يقام لأول مرة في الشرق الأوسط ويستمر 6 أشهر، بمشاركة نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص، وجامعات ومختبرات بحث.



ويهدف المعرض إلى "تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرّس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

المصدر: الأناضول