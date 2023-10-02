بالأغاني الوطنية .. المطربة سمية درويش تشعل احتفالات جنوب سيناء (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أشعلت المطربة سمية درويش الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء على مسرح ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ، لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

غنت المطربة باقة من الأغاني الوطنية منها "بلادي بلادي، ابني طوبة، مشربتش من نيلها، قوم نادي على الصعيدي، يا أغلى اسم في الوجود"، وغيرها من الأغاني الوطنية التي تفاعلت معها جماهير المواطنين التي احتشدت اليوم لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم تقدمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، استكمالًا لمسيرته التي بدأها في العام 2014.