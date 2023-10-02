شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغد: قرار الرئيس السيسى بالترشح تاريخى ويؤكد على احترام الإرادة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، بالغ التحية وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لقبوله تحمل المسؤولية مجددا فى هذه الظروف الصعبة، وموافقته على الترشح لفترة ثانية وأخيرة لسيادته، وفقا لنص دستور البلاد الحالي وتعديلاته فى العام 2019

وأكد" موسى" أن نزول الرئيس مجددا على رغبة الارادة الشعبية ليس بجديد على سيادته، فلقد عودتنا دائما على النزول على الإرادة الشعبية واحترامها وقبول التكليف وتحمل تبعات الاستمرار ومسؤليته الشاقة مهما كلفه الأمر من تضحيات.

وثمن حزب الغد قرار الرئيس بقبول الترشح ويعبره قرارا تاريخيا وهو القرار الذى يؤكد على عظيم وطنية الرئيس وشديد تحمله من أجل وطنه، ومن أجل التصدى بكل قوة لمحاولات اختطاف الدولة والوطن لصالح مصالح انظمة معادية لنا وبمساعدة ميليشيات الارهاب المدعومة من تلك الانظمة،

وأضاف "موسى" أن قرار الرئيس أصاب أعداء الوطن بخيبة أمل كبيرة وعلينا أن نساند جميعا وأن نشارك بقوة فى الانتخابات القادمة دعما لاختيارنا وتأكيدا على ثقتنا فى قائدنا وزعيمنا.