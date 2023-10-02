شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسى لاستجابته بإعلان الترشح للرئاسة: هنكمل المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

وأشاد الحزب بكلمات السيد الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتداد لسعي مصر وشعبها، وإعلانه تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.

وجاء إعلان الرئيس السيسي الترشح استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية في "سيمفونية" حب تناغمت مع رغبة غالبية الشعب المصري في استكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.

كما أن الرئيس كالعادة يقدم الاتكال علي الله في خطواته بدعوات صادقة من قلب مصري خالص، ووضع قواعد أدبية خالصة وتقديره لجموع المصريين والمرشحين الآخرين.

وإذ يعرب حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس الذي يعاود الاستجابة لمطالب الجماهير وتلك المرة لاستكمال الحلم حتي يتحول واقع متكامل يخدم أجيال قادمة ويجني ثمار الجهود الأمينة والصادقة.

ويؤكد المصريين الأحرار بكافة المستويات التنظيمية وأعضاء الحملة الحزبية الشعبية أنهما جنبا إلي جنب مع القيادة الرشيدة للمضي قدما في الامتداد والسعي المشترك لخدمة الوطن والمواطن.

وجدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان اول القوي السياسية التي أعلنت أعتبار الرئيس السيسي مرشح رئاسي للحزب ودشن الحزب حملة شعبية حزبية في 3 يوليو الماضي عقب إجماع القيادات الحزبية دعم الرئيس غير المشروط ودعوته للترشح فترة جديدة.