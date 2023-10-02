شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاجتماعى الحر: إعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة انحياز لصوت الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة ومؤسسة حزب الاجتماعى الحر، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة ذلك انحياز لصوت الوطن والغالبية العظمى من الشعب المصري.

وقالت "الميرغني" إن ما شاهدته الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن كان بمثابة مبايعة حارة من الشعب والقوى السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التى وجهت مصر من ازمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتى أضرت بجميع دول العالم وعلى رأس هذه الازمات كوفيد 19و الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت "الميرغني" أن حزب الاجتماعى الحر من أول القوى السياسية التى طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لأنه الأجدار على قيادة الدولة فى المرحلة الراهنة واستكمال المشروعات القومية والوصول إلى رؤية مصر 2030 والتى هى عنوان الجمهورية الجديدة.