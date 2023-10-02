شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى مرحبا بإعلان السيسي ترشحه للرئاسة: لاستكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنداءات المصريين التى خرجت بالملايين فى ميادين مصر، وإعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية الجديدة، متابعا:" نريد استكمال مسيرة بناء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية، مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها خلالها الترشح لرئاسة الجمهورية".

وأضاف القطامى، فى بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكدت الحالة الديمقراطية التى تعيشها مصر، بعد ترحيبه بوجود عدد من المتنافسين على مقعد رئاسة الجمهورية، مما يعكس نزاهة العملية الانتخابية، قائلا:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم التحديات التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، إلا أن حجم الإنجازات فاق الواقع، فكانت الإنجازات التى لا حصر بها، ليؤكد أن الإرادة هى المحرك الأساسى نحو تحقيق أهداف الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قررت العمل فى خطوط متوازية لاستعادة الأمن والاستقرار، بالتزامن مع مواصلة البناء والنهضة فى جميع المناحى، مشددا على على ضرورة الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال خطط البناء التى بدأها، مطالبا المصريين بالمشاركة الفاعلة فى الاقتراع والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال اختيار من يقود الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.