شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد مثمنا استجابة السيسي لنداء الشعب بالترشح فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنداءات المصريين التى خرجت بالملايين فى ميادين مصر، من أجل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، لنستكمل معًا استكمال مسيرة بناء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.

وأضاف "صقر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، جاء نزولًا على رغبة الشعب المصرى، الذى لمس على مدار السنوات الماضية طفرة تنموية لم تشهدها مصر من قبل، مؤكدًا أن حزب الاتحاد يدعم الرئيس السيسى لتولى فترة رئاسة ثالثة من أجل استكمال أحلامنا لمصرنا العزيزة وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين.

وذكر رضا صقر، أن المصريين سطروا ملحمة ـ كعادتهم ـ فى حب مصر ودعم الرئيس السيسى بنزولهم للميادين، فى مشهد مهيب يؤكد استناد الرئيس السيسى على قاعدة شعبية لم ينالها أى زعيم سياسى من قبل.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها خلالها الترشح لرئاسة الجمهورية، أكدت الحالة الديمقراطية التى تعيشها مصر، بعد ترحيبه الشديد بوجود عدد من المتنافسين على مقعد رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية التى يتنافس فيها الرئيس السيسى بقوة ودعم المصريين، وبدافع إنجازات لم تتحقق على مدار العقود الماضية.

واختتم رضا صقر بالتأكيد على ضرورة تلبية المصريين لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأدية واجبهم فى هذا الاستحقاق الدستورى الرفيع، والذى يرسم مستقبل وطن كانت له حكاية كبيرة من الإنجازات كتبها مع الرئيس السيسى، ولا زال لتلك الحكاية فصولا لم تكتب بعد، من أجل وطنا عظيما قويا قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.