الحركة الوطنية: سلسلة مؤتمرات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل اجتماعًا طارئًا برئاسة اللواء رؤوف السيد على رئيس الحزب وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه رسميًا لرئاسة الجمهورية وسط مناقشات واسعة النطاق لبحث اجراءات وخطة التحرك الميدانى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى واكدت المناقشات جاهزية الحزب لعقد سلسلة مؤتمرات فى جميع المحافظات لتحفيز المواطنين على المشاركة وشرح وتوضيح حجم الانجازات والمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الأخيرة من حكم السيسى.

وشارك بالحضور نواب ومساعدى ومستشارى رئيس الحزب وأعضاء الأمانة العامة وعددًا من أمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء الأمانات المركزية وذلك لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وسبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق ما أعلنه الحزب سابقا.

فى بداية الاجتماع أكد اللواء رؤوف السيد على، رئيس الحزب، على ضرورة القيام بالدور الوطنى المنوط به الحزب فى دعم الاستقرار والاصطفاف خلف القيادة الوطنية المتمثلة فى رئيس الجمهورية لاستكمال ما بداه من مشاريع تنموية حقيقية ستنعكس على بلادنا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه دور الحزب هو التوعية بما يقوم به الرئيس من مشاريع مهمة وتأسس لبنية تحتية للجمهورية الجديدة، وذلك فى ظل الحملة الممنهجة لتقليل من انجازات الدولة خلال الفترة الماضية.

من جانبه استعرض الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب جهود امانات الحزب فى مختلف المحافظات لعمل توكيلات التأييد الرئيس، مؤكدا على أن ما يقوم به الحزب خلال هذه الفترة واجب وطني.

كما استعرض استعدادات الحزب لعقد عدد من الموتمرات الشعبية الداعمة الرئيس السيسي والتى تأتى فى اطار توضيح ما قام به الرئيس خلال الفترة الماضية وحجم التحديات التى تواجه مصر نتيجة للظروف العالمية.

كما أعلن الأمين العام عن مؤتمر حاشد للحزب سيختتم به مؤتمراته فى مختلف المحافظات وسيقام المؤتمر فى القاهرة على أن يحضر المؤتمر قيادات الحزب على مختلف المحافظات.