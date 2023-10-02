شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مسيرات ميادين النصر تؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء

وقال إن الرئيس السيسى يمثل رمزا وطنيا مخلصا قدم روحه فداء لتراب هذه الأمة وكان صدا منيعا ضد أى محاولات لتمزيق البلاد وتقسيمها إلى دويلات.

وأكد على أننا عازمون بالجهد والعمل كحزب حماة الوطن بكافة تشكيلاته التنظيمية المنتشرة فى جميع المحافظات على الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة والتى نفديها بأرواحنا ودمائنا من أجل بناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن ما شاهدته مصر اليوم من مسيرات وطنية داعمة ومؤيدة فى كافة ميادين الجمهورية يؤكد على قدرة أبناء الوطن فى التفرقة بين الغث والسمين ومن يريد لوطنه التقدم والبناء ومن يريد الفوضى والهدم، وعاشت مصر بابناءها المخلصين عزيزة أبية مرفوعة المهمة.