شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يحتفل بذكرى أكتوبر ويجدد تفويضه للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بذكرى انتصارات أكتوبر وتجديد تفويض الرئيس لاستكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك علي أنغام الأغاني الوطنية وتوزيع أعلام مصر علي المارة أمام المقر الرئيسي بشارع العروبة.

وجاء ذلك وسط تواجد احتشاد للحزب في ميادين الجمهورية وفق توجيهات ودعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للنزول للميادين لكافة الأعضاء المنضمين للحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي احتفالا بنصر أكتوبر ودعوة الرئيس لاستكمال رؤية 2030.

وشهدت الاحتفالات، تفاعل جماهيري من المارة باختلاف أعمارهم مع توزيع أعلام الجمهورية وأحياء الاحتفالية علي طريق التواصل المباشر مع الشارع، كما أن الحزب نظم عدة مسيرات في المحافظات المختلفة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية حتي 2030.