شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: إعلان الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة رسالة طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة رسالة طمأنة لملايين المصريين الذين نزلوا لجميع الميادين يطالبونه بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى بيان له، على ضرورة نزول المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:" على الـ 108 ملايين مصرى أن يصطفوا أمام الصناديق لرد الجميل للسيسي"، مشيرا إلى أن مؤتمر حكاية وطن يعد وثيقة تاريخية هامة لإنجازات الدولة المصرية ورحلة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة على مدار السنوات الماضية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.