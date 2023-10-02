شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" عن إعلان الرئيس ترشحه بالانتخابات: قائد وطني لم يخذل دعوة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور عيد عبد الهادى، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصرى، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه لولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: قائد وطنى، لم يخذل دعوة شعبه، وأخلص جهوده فى سبيل رفعة ونصره هذا الوطن، أحبه ملايين المصريين واصطفوا حوله لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والبناء.

وأكد عبد الهادى، فى بيان له، أن الرئيس السيسى نجح فى إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كافة الحواجز والعقبات دون خشية، بل ووضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذان كان لهما دور كبير فى تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى فى كثير من الملفات، وضرب بيد من حديد حتى أصبحت تلك الملفات تسير فى الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف أن مؤتمر "حكاية وطن"، كشف عن حجم الجهود التى بذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، والحكومة المصرية، وتحمل وصبر شعبها، من أجل تحقيق كم الإنجازات التى أصبحت على مرئى ومسمع للقاصى والدانى، وحجم التحديات والعراقيل التى وضعتها الحروب والصراعات وفيروس كورونا، إلى أن وصلت مصر لبر الأمان ونجحت فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد الهادى، أن المؤتمر استعرض الإنجازات التى تحققت فى مختلف المجالات على مدار التسع سنوات الماضية بالأرقام والاحصائيات التى أبرزت العمل الدقيق للحكومة والنهج الاقتصادى الذى سارت عليه إلى أن تحققت إلى واقع ملموس، جعلت الدولة المصرية اليوم تنافس مصاف الدول على الخريطة الاقتصادية.