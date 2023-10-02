شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يرحب بإعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب مستقبل، عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لنداء المصريين، واستجابته لإرادة الجماهير التى تسارعت وخرجت فى جميع ميادين مصر تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الإنتخابات المقبلة.

وجدد الحزب العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظًا على وطننا العظيم قويًا شامخًا.

وانطلاقًا من دور الحزب السياسى، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية فى كافة محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الإنتخابات مُقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخى حتى يخرج هذا الإستحقاق بصورة تليق بالمصريين شعبًا ودولة.