الرئيس المصري السيسي يؤكد ترشحه لانتخابات الرئاسة في كانون الاول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.

وفي الأسابيع القليلة الماضية كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح.

وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية.