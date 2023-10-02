البيت الأبيض: يخطىء بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

رفض البيت الأبيض تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة. واكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفا غربيا كبيرا يدعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية.

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