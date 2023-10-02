حبشي: لا افق اليوم لانتخاب رئيس والحوار الذي يطلبونه لن يؤدي الى اي نتيجة

أشار النائب أنطوان حبشي، ممثلاً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حفل عشاء أقامه مركز القاع في منطقة البقاع الشرقي، الى أن القاع وقرى البقاع الشرقي حافظت على الحدود بمواجهة كل التحديات والصعاب، وقوة الإنجازات السياسية لأهل البلدة تجلت في كل المحطات الإنتخابية".

ولفت حبشي، الى أن "شهداء القاع شكلوا من بداية الحرب اللبنانية وجدانا للقوات، وبكل المراحل رووا بدمائهم هذه الأرض، واليوم يحافظون عليها بمؤازرة الجيش اللبناني، الذي خصه بتحية لعناصره ولجهاز المخابرات فيه ولقائده العماد جوزف عون على كل ما يبذلونه في هذه الظروف الصعبة مقابل العراضات الفاشلة والمصطنعة لبعض القوى السياسية في المنطقة".

وذكر أنه "لا يرى في الافق اليوم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وذلك لسببين، الأول ان الثنائي الشيعي لا ثقة لديه بأحد في لبنان، لذلك يتمسك بمرشحه، والسبب الثاني هو مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي له الحق بأن يكون لديه موقف سياسي، ولكن بالمقابل يجب عليه ان يقوم بدوره بالمحافظة على دور مجلس النواب الذي من مهامه الاساسية والجوهرية انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر أن "إفقاد النصاب بهذا الشكل هو دليل على انه لا يريد ان يتم هذا الانتخاب. وبما انه عرف ان الحوار الذي يطلبونه لن يؤدي الى اي نتيجة، إذا عليه الذهاب الى عقد جلسة مفتوحة مع دورات متتالية مما سيوصلنا بكل تأكيد الى انتخاب رئيس".