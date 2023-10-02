خريس: الحوار لإنتخاب رئيس للجمهورية انما هو الخطوة الاولى للحل

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس أن "الأزمة التي نعيشها صعبة جداً وهي من أدق المراحل التي مرت على لبنان". وقال: "كم نحن بحاجة ماسة الى الامام موسى الصدر الذي اسس حركة أمل على تعاليم ومواقف ومشروع يؤسس لبناء دولة العدالة والمواساة ويؤسس لبناء الوطن والانسان معاً حيث التكامل من خلال الدفاع عن وطنه وحدوده".

ولفت خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، الى اننا "تعلمنا من الامام الصدر كل هذه المواضيع من خلال توجيه البوصلة نحو العدو الاسرائيلي العدو الاول والاخير"، مشدداً على أن "عصر الخوف والتراجع قد ولى الى غير رجعة وبتنا في عهد الانتصارات وبناء الدولة القوية العادلة التي تحمي حدودها وتقوم بواجباتها على اكمل وجه".

واشار الى انه "لطالما نادينا بالحلول وطرح المبادرات التي تؤسس لحماية المؤسسات منذ عمل الامام موسى الصدر حتى اليوم وان طرح الرئيس نبيه بري ومبادرته لإنقاذ الوضع القائم فهذا لا يتعلق فقط بانتخاب رئيس للجمهورية حيث الإهتراء في كافة المؤسسات لكن الحوار لإنتخاب رئيس للجمهورية انما هو الخطوة الاولى للحل، لكن هناك من يرفض هذا الحوار دون اسباب بل فقط للرفض".

واكد باننا "مع أي مبادرة لحل الأزمة وانقاذ وطننا وتفتح الباب لانتخاب رئيس شرط أن تكون المبادرات على مستوى انقاذ لبنان بعيداً عن الاملاءات السياسية والاقتصادية والمالية"، مؤكداً "عدم القبول بأي اتفاقية الا على المستوى الوطني الداعم للبنان وشعبه". وشدد على ان لا سبيل للخروج من الازمة الا بالحوار، وقال: ألم تحصل حوارات سابقة، آملاً من البعض قراءة التاريخ جيداً لأنه اذا سقط الوطن سقط الجميع كمركب يغرق بربانه وركابه.