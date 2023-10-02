شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديداً لقوات الدرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونينز - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنشاء 238 لواء جديداً لقوات الدرك في البلاد، أي أكثر من الألوية المئتين التي وعد بها قبل إعادة انتخابه، على أن تتخذ أغلبيتها شكل شاحنات متنقّلة جديدة «لإعادة الانتشار على الأرض» في المناطق الريفية أو شبه الحضرية.

وقال ماكرون في موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب) إنّ «إعادة الاستثمار هذه تاريخية». وأشار الإليزيه إلى أنّ هذا الجهد يجب أن يعوّض جزئياً أكثر من 500 لواء تمّ التخلّي عنها بين العامين 2007 و2016.

وأكد ماكرون أن «الناس بحاجة إلى حضوركم، لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم».

ومن بين 238 لواء سيتم إنشاؤها بين نوفمبر/ تشرين الثاني

من هذا العام، وعام 2027، سيكون 93 لواء ثابتاً، و145 متنقلاً. وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما يراوح بين لواء واحد، وأربعة ألوية جديدة، إضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.

ورغم أنّ أغلبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان، إلا أنّ الشرطة تمركزت في عام 2021 في المجتمعات الريفية، حيث تم إحصاء «نحو ربع حالات الاعتداء والعنف الأُسري، أو عمليات السطو المسجّلة».

أما التحديث الكبير فيتمثّل في الألوية المتنقلة، المزود كل منها بنحو ستة من عناصر الدرك.

وشدّد إيمانويل ماكرون على قدرة هذه الألوية على الوصول «إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها، بسبب نقص الموظفين».