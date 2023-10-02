زعيم جمهوري يبدأ تحركا للإطاحة بمكارثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب جمهوري متشدد أنه سيتقدم باقتراح للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بعد توصله إلى اتفاق مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق حكومي.

وقال النائب الجمهوري مات غايتس، في تصريح إلى شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية: «أعتزم التقدم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع»، مضيفا «أعتقد أنه يتعين عليه نزع الضمادة»، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وغايتس زعيم بارز في «تكتل الحرية» بمجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين، دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية، برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي، دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.