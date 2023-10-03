أكرم القصاص: نعيش تنوعا وتفاهما كبيرا بالحياة السياسية خلال انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن الرئيس السيسي تحدث بكل صراحة على مدار جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، ولم يضع في خاطره تقديم نفسه في الانتخابات، بدليل أنه لم يُقدم وعودا براقة خلال المؤتمر، مشيدا بتوجيه الشكر للمرشحين المنافسين الذين استكملوا أوراق ترشحهم.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إننا نحتاج إلى التنوع والتعدد، وسيكون هناك متابعة محلية ودولية للانتخابات الرئاسية، كما أن الهيئة الوطنية أصدرت بيانات مُهمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تصريحات وأخبار المرشحين وجولاتهم بين الجماهر تُنشر وجولاتهم تُنقل.

وتابع: "في تنوع وتفاهم كبير لحياة سياسية مش بس للانتخابات الرئاسية، مطالبا المصريين بالتفكر فيما تحقق من إنجازات في ملف الصحة والقضاء على فيرو سي، وفى البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي الذى مكننا من مواجهة أزمتين كبار، ومناطق ألغام تحولت لمناطق جذب سياحى، والعاصمة الإدارية وتغييرها لخريطة الإدارة ومدن جديدة.

وأشار أكرم القصاص، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية صرح كبير في الشرق الأوسط، وأصدرت بيانا واضحا بأن كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سيتم نقل أخبارهم، وأخبارهم موجودة بنفس الطريقة ومنفتحين على الحملات، مطالبا بتجاوز فكرة الصراعات.