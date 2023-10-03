شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر الفضالى لـ«صالون التنسيقة»: أرقام الإنجازات بالـ10 سنوات الماضية لا تكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماهر الفضالى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشاهد على الإنجازات التى تمت خلال الـ 10 سنوات الماضية الأرقام التى وصلنا لها، مضيفًا أن الأرقام دائما لا تكذب.

وأضاف، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية»، أن المنابر الإعلامية المعادية لا تلجأ للأرقام، بل تستخدم معلومات مغلوطة، لتشويه ما حدث من إنجاز فى مصر، لأن الأرقام ستثبت أنهم مخطئين.

وأوضح أن من بين الأرقام التى يجب أن نقف أمامها، هى حجم الإنفاق على قطاع الصحة، الذى وصل إلى تريليون جنيه، فى الـ10 سنوات الماضية، شملت 14 مبادرة رئاسية منها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن سرطان الثدى والكشف عن السمنة والتقزم.

وأكد على أن المسؤولين عن البلد أمناء عليها ويفكرون فى كل شيء، مشيرا إلى أن العلاج فى مصر مجانى رغم نفقته الكبيرة جدا.

وأوضح عضو التنسيقية، نجاح الدولة المصرية، فى علاج فيروس سى، الذى كان يعد من أكثر التحديات التى تواجه المصريين، خصوصا أنه كان من أكثر مسببات الوفاة فى مصر.

وأشار إلى دور الشباب فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يتحدث بكل حرية، مطالبا المصريين بعدم الانصياع للتهديد الفكرى، لمن يزايدون على الداعمين للدولة المصرية.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.