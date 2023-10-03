شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز لـ«صالون التنسيقية»: الشعب المصرى هو البطل الحقيقى منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر حكاية وطن عرض حكاية الوطن منذ عام 2014، مؤكدا على أن البطل الحقيقى منذ عام 2014، كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء، هو الشعب المصرى، الذى واجه جماعة إرهابية ثم بدأ عملية البناء.

وأضاف، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية»، أن الشعب يدرك أن هناك مجموعة من التحديات عليه مواجهتها إيمانًا منه بأن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء البلد.

وذكر مجموعة من القطاعات التى نجحت الدولة المصرية، فى إنجازها خلال الـ10 سنوات الماضية، من بينها الخريطة العمرانية الجديدة والتوسعات الأفقية للدولة المصرية.

وأشار إلى تضاعف عدد المصريين، فى فترة وجيزة، مؤكدا على أن الدولة كان لديها رؤية لاستيعاب 32 مليون مواطن.

وأكد نجاحات الدولة المصرية فى ملف الصحة والعديد من المبادرات ومبادرة القضاء على فيروس سى، وكذلك توفير الدعم التموينى لما يقرب من 62 مليون مواطن، فضلا عن توفير 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، بصورة منظمة قضت على طوابير الخبز، التى كانت موجودة سابقا.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.