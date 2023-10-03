شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار هائل يهز مدينة أكسفورد ببريطانيا.. وانقطاع التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ السكان عن انقطاع التيار الكهربائي في مدن متعددة في إنجلترا بعد انفجار هائل بالقرب من أكسفورد.

ولجأ السكان المحليون في أكسفورد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو للكرة النارية التي تضيء سماء الليل.

خدمات الطوارئ

وشوهدت خدمات الطوارئ وهي تهرع إلى مكان الحادث بالقرب من منطقة يارنتون.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية السكان من العواصف الرعدية الخطيرة والأمطار الغزيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ولا يزال السبب الحقيقي وراء الانفجار الواضح غير مؤكد.