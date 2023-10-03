حكم قضائي يهدد ترمب بالتخلي عن برجه

ندد الرئيس السابق دونالد ترمب بقضية الاحتيال المدني المتعلقة بممارساته التجارية باعتبارها «عملية احتيال» ذات دوافع سياسية عندما وصل بتحد للمحاكمة في الدعوى القضائية، الأمر الذي قد يكلفه السيطرة على برج ترمب وغيره من الممتلكات الثمينة.

وقال أثناء قيامه برحلة طوعية إلى محكمة في نيويورك لإجراء محاكمة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة له: «هذا استمرار لأكبر حملة مطاردة للساحرات على الإطلاق».

«إنها عملية احتيال». وتابع: «إنها خدعة»، مكررًا الادعاءات بأن الدعوى التي رفعتها المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس هي محاولة ذات دوافع سياسية لإحباط عودته إلى البيت الأبيض.

خداع البنوك

وتتهم الدعوى ترمب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال الكذب المعتاد بشأن ثروته في البيانات المالية.

وقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل بأن ترمب ارتكب الاحتيال في تعاملاته التجارية. وتعد محاكمة غير هيئة محلفين، لذا سيبت إنجورون في ستة مطالبات أخرى في الدعوى.

وتسعى جيمس، وهي ديمقراطية، إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار ومنع ترمب من القيام بأعمال تجارية في نيويورك. وقد يجبر حكم القاضي، الأسبوع الماضي، إذا تم تأييده في الاستئناف، ترمب على التخلي عن ممتلكات في نيويورك بما في ذلك برج ترمب، ومبنى مكاتب في وول ستريت، وملاعب جولف، وعقار في الضواحي.

ونفى ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق الرئاسي لعام 2024، ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن جيمس والقاضي يقللان من قيمة أصول مثل مارالاغو، وأنه لا يهم ما وضعه في بياناته المالية لأن لديهم إخلاء المسؤولية الذي ينص على أنه لا ينبغي الوثوق بهم.

وفي منشوراته على موقع Truth Social، قال إنه سيذهب إلى المحكمة «للنضال من أجل اسمي وسمعتي»، وندد بالقضية ووصفها بأنها «خدعة»، ودعا المدعي العام والقاضي إلى الاستقالة.

وقبل المحاكمة، كررت جيمس موقفها بأن ترمب شارك لسنوات في «الاحتيال المستمر والمتكرر».

ترمب:

مطالب بغرامات بقيمة 250 مليون دولار وحظر ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.

قد يجبره على التخلي عن ممتلكات ثمينة في نيويورك مثل برج ترمب، ومبنى إداري في وول ستريت، وملاعب جولف وعقار في الضواحي.