متحدث الصحة: الدولة أصبحت تطبق مفهوم حق المواطن في الكمال البدني وليس فقط الحق في العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، إن كشف الانجازات الذي قدمته الوزارة في مؤتمر حكاية وطن وما شهده قطاع الصحة في مصر، لم يكن سيحدث إلا لو كان هناك وتوجه للدولة المصرية، مدعوماً برأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الإثنين، أنه بتغيير مفهوم "الصحة"، أصبح من حق المواطن في العلاج إلى حق المواطن في الكمال المدني والجسدي والاجتماعي، وهو التعريف العالمي للصحة وتحت هذا الإتجاه انهمرت الانجازات.

وأشار إلى أن مصر أوشكت على تسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الفيروس بعد أن كانت مصر من أعلى معدلات انتشار الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم، حيث يندرج النجاح في ذلك تحت تغير مفهوم قضية فيروس سي، من فكرة تقديم وتوفير العلاج إلى الاستهداف والقضاء عليه، ليس فقط عبر توفير العلاج بل وتصنيعه أيضاً، مؤكدًا أن حملة 100 مليون صحة هي أكبر حملة على مستوى العالم حققت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد.

وأوضح أن المفهوم الحديث للدولة هي أن تتحول من تقديم كل الخدمات إلى منظم للخدمة والتوسع مع كافة القطاعات لكل الشرائح سواء خاص أو أهلي أو خلافه، تماماً كما هو مفهوم منظومة التأمين الصحي الجديدة.

ولفت إلى أن الفترة القادمة سوف يتم مواصلة العمل عبر زيادة المدن الطبية والتوسع في المبادرات، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالقضية السكانية وهي المشكلة الكبرى عبر تغيير الخصائص الإنجابية للمواطن المصري، حتى لا تستمر الزيادة في عدد السكان في تآكل عوائد التنمية.