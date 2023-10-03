خالد عكاشة: وزارة الداخلية كانت تسابق الزمن لصناعة الاستقرار والحرب ضد الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

علق العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية على تقرير وزارة الداخلية الذي استعرضته في فعاليات "حكاية وطن"، ورصدت فيه إنجازات القطاع الأمني والوزارة في تحديث منظومة الأمن وتراجع معدلات الجريمة.

وقال "عكاشة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إن حديث وزير الداخلية اليوم كان شاملاً ومتميزاً للغاية، ونقلت الوزارة لأول مرة هذه الأرقام الدقيقة والشاملة بعرض دقيق بما يعكس الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الداخلية منذ عام 2014.



وأضاف أن وزارة الداخلية عملت على مدار السنوات الماضية في مسارات متساوية بالتوازي عبر عملية تطوير شاملة للمنظومة، وتطوير الخدمات الشرطية والخدمية، وفي ذات الوقت كانت تحارب الارهاب الضارب في السنوات الماضية ليس في سيناء فقط بل كان ممتداً للمحافظات والقاهرة أيضًا، ورغم ذلك سارت كافة الخطط بالتوازي، الحرب على الإرهاب والتطوير الشامل.



ووصف توفيق عكاشة جهود الداخلية بأنها جهود ثلاثية الأبعاد، حيث كان بمثابة سباق مع الزمن وأن العمل يسير في اتجاهات متعددة منها التطوير ومحاربة الارهاب، وفي ذات الوقت صناعة الاستقرار على الأرض، حتى يتمكن المشروع الوطني للدولة المصرية وعملية البناء من استكمال خطواته ودون صناعة الاستقرار لم يكن سينجح المشروع الوطني المصري.