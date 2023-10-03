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يوسف الحسيني عن ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة: "ألف مبروك الرئيس لبى النداء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:


علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال "الحسيني"، في برنامجه "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى الفضائية"، اليوم الإثنين: "ألف مبروك.. الرئيس السيسي لبى نداء المواطنين".

وأضاف، قائلًا: "هناك حالة زحام في كافة الشوارع بسبب نزول المواطنين في مختلف الشوارع والميادين دعمًا وتأييدًا للرئيس السيسي"، متابعًا: "ما حدث من المواطنين تعبير صادق واجلال وتقدير واللي انتا شوفته قدامك من الـ27 محافظة هو تقدير للرئيس بصفته كان احد الضباط للجيش المصري العظيم ورئيس الجمهورية".

وتابع: "استدعيت في ذهني نفس المشاهد في 2013 وترقبنا لترشح الرئيس وقتها كان الأغلبية الكاسحة من المصريين تطالب المشير السيسي بالترشح للرئاسة وكلنا كنا بنهتف يارب يترشح"، مضيفًا: "إلى أن جاءت كلمة الرئيس إعلانه للترشح لانتخابات الرئاسة 2024 كان لافت النظر بالنسبالي احترام السيسي وتقديره لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية".

وأكمل: "كنت سعيد بحديث الرئيس السيسي عن مظلة الحماية الاجتماعية واحتضان طبقات كثيرة من المصريين وذلك خلال جلسات حكاية وطن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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