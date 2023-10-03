حسام الخولي: برنامج الرئيس هو سيرته الذاتية التي قدمها في العشر سنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قبله في مؤتمر "حكاية وطن"، على مدار 3 أيام كانت "حكاية وطن" حقيقية، بما كان من شفافية غير مسبوقة اتضحت جلياً في المؤتمر، حيث لم تقتصر على عرض الارقام كإنجازات، لكن ايضاً الحلول وما تم حله وما لم يُحل.

وقال "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، مساء الإثنين: "كل وزير كان يعرض أرقام على الرئيس كان يطالبه بالتوضيح حتى يفهم الناس، ورسالته كانت واضحة للوزراء أن يشارك المواطنين في المشكلات والحلول"، مشددًا: "بقالي 40 سنة في العمل السياسي لم أرى شفافية مثلما رأيت في خطاب اليوم ومؤتمر حكاية وطن".

وأكمل: "هذا الفارق بين رئيس يحب بلده وأخرين كانوا يريدون حكمنا وحرقنا، والرئيس طلب من المصريين أن يشاركوا في التصويت الانتخابي حتى لو مش ليه وقبل كده ناس كانت بتقول إحنا جايين نقعد 100 سنة ويا نحكم يا نحرق"، لافتًا إلى أن برنامج الرئيس الفترة القادمة هو سيرته الذاتية التي قدمها في العشر سنوات الماضية، وهي إنجازات ومشروعات قومية لم يكن لتحدث في هذه الفترة، ولو كان تحدثنا عنها عام 2014 لم أكن سأصدق أنه قادر على تحقيقها، والآن باتت واقعاً على الأرض.

وأضاف: "أي نظام حكم مصر كان عنده مشروع قومي واحد ويفضل يشتغل عليه طوال فترته ويستخدمه في الدعاية لكن الرئيس السيسي لا يمكن سرد وحصر مشروعاته القومية في كافة ربوع البلاد في كافة مناحي وشرايين الحياة".