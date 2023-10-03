شكرا لقرائتكم خبر عن محطات بارزة فى مسار التمكين السياسى للشباب فى عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالعودة إلى عشرة أعوام مضت، نجد أن بداية الجمهورية الجديدة كانت عندما قام الشعب المصري بثورته المجيدة في الـ 30 من يونيو 2013، لاستعادة وطنه من براثن جماعة الإخوان الإرهابية بعد استئثارها بالحكم لصالح أعضائها فقط، حينها وبالتحديد في 3 يوليو 2013 ، ألقى وزير الدفاع ، الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها، بيانًا محددًا فيه بنود “خارطة الطريق” والتي سُميت “بخارطة مستقبل مصر” التي توافقت عليها القوى الوطنية كافة، والتي جاء في أحد بنودها صراحةً “اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار”.

وكشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من منطلق رؤية القيادة السياسية بأن الاستثمار في الشباب اليوم سيغير العالم غدًا؛ فقد كانت دائمًا رسائل الرئيس السيسي لقادة العالم أن “اسمعوا لشبابكم وسلحوهم بخبراتكم وإيمانكم بهم ولا تتركوهم فريسة لدعاة الكراهية”، “واجعلوا الشباب سبّاقين وليسوا تابعين، وافتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة”. وهو ما دعمته القيادة السياسية؛ حيث عملت على تهيئة الظروف اللازمة لتوحيد جيل الشباب، وجعله متقدمًا فكريًا وقادرًا على حماية حقوقه والإيفاء بالتزاماته، وتعميق الإصلاحات الديمقراطية والسياسية والمجتمعية لهم، والذي بدوره يحقق المصالح المشروعة لجيل الشباب ودعم تطلعاتهم الوطنية ويؤدي إلى الوئام المجتمعي.

وأكدت أنه يبلغ عدد الشباب وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة حوالي 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، يمثلون 16% من سكان العالم، وبحلول عام 2030، وهو التاريخ المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، من المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة 7% إلى ما يقرب من 1.3 مليار، وفي مصر ووفقًا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية “18 ـ 29 سنة” نحو 21.9 مليون نسمة، بنسبة 21% من إجمالي السكان.

وذكر التقرير على مستوى التمكين السياسي، فقد اتخذت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة خطوات حقيقية لتمكين شبابها سياسيًا على عدة مستويات وهي:

على المستوى التنفيذي: في عام 2019 ضمت حركة المحافظين 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60 % من الشباب، حيث تم اختيار 16 محافظًا، و23 نائبًا للمحافظين، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منها اثنان من المحافظين، و23 نائبًا للمحافظين، هذا إلى جانب تمثيل الشباب أيضًا كمساعدين ومعاونين للوزراء.

على المستوى التشريعي: بلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب في دورته الحالية 2021-2026، نحو 124 نائبًا بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب.

على المستوى الحزبي: تم تدشين “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” التي تضم مجموعة من الكوادر السياسية والحزبية الشبابية، وتم الدفع بها على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها في الترشح للمؤسسة التشريعية بجناحيها “النواب” و”الشيوخ”.