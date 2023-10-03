شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة يعلن دعمه للرئيس السيسى في الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حزب مصر الحديثة عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين بالإعلان عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واكد الحزب في بيان له، دعمه الكامل للرئيس فى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر ، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.