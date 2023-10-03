شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون «مرحّباً به» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أكدت الولايات المتحدة الاثنين أن أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون إجراء مرحباً به، وذلك بعد إعلان بلغراد أنها أعادت مستوى انتشار قواتها إلى الوضع الطبيعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «ننتظر تلقي تأكيد لذلك. إذا كان ذلك صحيحاً فسيكون إجراء مرحباً به».

وأضاف: «نبقى قلقين حيال موجة التوتر المتنامي والعنف المتقطع في شمال كوسوفو، ونشجع الجانبين على استئناف الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي».

وأعلنت صربيا، الاثنين، أنها أعادت إلى الوضع الطبيعي مستوى قواتها على طول الحدود مع كوسوفو التي اتهمتها بالتخطيط لضم أراضٍ تابعة لها في الشمال، بعد أسبوع على تجدد أعمال العنف.

وكانت الولايات المتحدة، الحليفة الرئيسية دولياً لكوسوفو، حذرت الجمعة من انتشار عسكري صربي كبير على طول الحدود مع كوسوفو، داعية صربيا إلى سحب قواتها.