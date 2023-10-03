شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة لم تشاهد أي دمار في ناغورنو كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

أفاد متحدث الاثنين أن فريق الأمم المتحدة الذي زار ناغورنو كاراباخ للمرة الأولى منذ 30 عاماً لم يلاحظ أي دمار، ولم يتلقَّ أي شهادة تشير إلى أعمال عنف ارتُكبت بحق المدنيين منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وكان الهدف من هذه البعثة التي ضمت ممثلين لوكالات وخدمات عدة في الأمم المتحدة تقييم الحاجات الإنسانية في الإقليم الانفصالي الأرمني السابق، الذي استسلم بعد هجوم خاطف لأذربيجان. وزار الفريق عاصمة المنطقة ستيباناكرت.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «في الأقسام التي تمت زيارتها في المدينة لم يشاهد الفريق أي ضرر طال البنى التحتية المدنية العامة، خاصة المستشفيات والمدارس والمساكن، أو البنى التحتية الثقافية والدينية». لكنه تدارك أن «أي متجر لم يكن فاتحاً أبوابه».

كذلك، لم يشاهد أفراد الفريق أي دمار لحق ببنى تحتية زراعية أو حيوانات نافقة. وأضاف دوجاريك: «فوجئ زملاؤنا بسرعة فرار السكان المحليين، وبمعاناتهم بسبب هذه التجربة، لكنهم لم يتلقوا أي معلومة من سكان أو آخرين عن أعمال عنف بحق المدنيين إثر الوقف الأخير لإطلاق النار».

وتابع: «شددوا على ضرورة إعادة بناء الثقة، الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهوداً من جميع الأطراف».

والفريق الأممي الذي سيعود إلى المنطقة في شكل منتظم، سلك ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالإقليم الانفصالي، الذي فر عبره أكثر من مئة ألف أرمني في الأيام الأخيرة.

في المقابل، شاهد الفريق دماراً في أغدام، وهي ضمن الأراضي التي استُعيدت في 2020، إضافة إلى جهود لإعادة الإعمار تبذلها أذربيجان.

وبعد هجوم خاطف شنته قوات أذربيجان الشهر الماضي فر معظم السكان الأرمن من جمهورية كاراباخ الانفصالية، والتي أعلنت أنها لن تكون موجودة اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2024.