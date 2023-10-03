شكرا لقرائتكم خبر عن كرة نارية ضخمة تضيء سماء أكسفورد البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة «إكس»:، «يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير».وأضاف البيان:«لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث».