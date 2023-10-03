شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حريق أكسفورد الهائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

سبب حريق أكسفورد الهائل

ذكرت الشرطة في بيان لها: "يُعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث".

انقطاع التيار الكهربائي في مدن متعددة

وقبل قليل أبلغ السكان عن انقطاع التيار الكهربائي في مدن متعددة في إنجلترا بعد انفجار هائل بالقرب من أكسفورد.

ولجأ السكان المحليون في أكسفورد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو للكرة النارية التي تضيء سماء الليل.