"معلومات عين شمس" تجري امتحانات التحول الرقمي لـ 188 باحثا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 188 باحثًا وعضو هيئة تدريس، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك التعاون مع الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن كلية الألسن، والدكتور أشرف عطية وكيل شؤون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

وأوضحت الجامعة أن ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.