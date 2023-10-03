ترند اليوم| الرئيس السيسي وحريق الإسماعيلية.. والمخرج أحمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الترند العديد من الموضوعات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وتصدرت أخبار ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة، وحادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

حريق الإسماعيلية

بيان رسمي.. 4 محافظات شاركت في إنقاذ الضحايا وإخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية

النيابة العامة: تفحم كامل لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية و33 مصابًا بالحريق (بيان رسمي)

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

بعد الحريق المدمر.. عودة الحياة لطبيعتها في محيط مديرية أمن الإسماعيلية - صور

أول بيان رسمي بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. طائرات وأوناش وإنقاذ

ارتفاع عدد ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مصدر طبي يكشف التفاصيل

بث مباشر.. آثار الدمار في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

3 قرارات عاجلة لوزير الداخلية بعد حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (صور)

السيسي

استكمال الحوار الوطني وتلبية نداء المصريين.. أبرز تصريحات السيسي في ختام "حكاية وطن"

محمود فوزي رئيسًا لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

احتفالات بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة

استكمال الحوار الوطني وتلبية نداء المصريين.. أبرز تصريحات السيسي في ختام "حكاية وطن"

استدعاء المصريين.. السيسي: عقدت العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية

السيسي: أعتزم الاستمرار في حالة الحوار وتنمية الحياة السياسية

المخرج أحمد سامي العدل

المنتج أحمد السبكي ينعى المخرج أحمد سامي العدل