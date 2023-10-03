شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكي" يسعون للاجتماع مع الرئيس الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي زيارة الصين الأسبوع المقبل، وتأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال متحدث باسم السناتور الجمهوري مايك كرابو يوم الاثنين، إن من هذه المجموعة زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر.

كان مكتب شومر أعلن الشهر الماضي أن السناتور يخطط لزيارة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يصدر تعليقا على أنباء زيارة الصين الأسبوع المقبل.

وسيكون كرابو أبرز الجمهوريين في الرحلة التي أكد مكتبه صحة تفاصيلها.

مشاورات صريحة ومتعمقة

التقى يوم الخميس الماضي، دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأمريكي "بالمشاورات الصريحة والمتعمقة والبناءة".

هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي التقى سون وي دونغ نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا.